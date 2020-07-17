Картинки дня: 17 июля 2020 года, пятница

Мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Вильярреал» в 37-м туре чемпионата Испании по футболу и гарантировал себе первое место в турнирной таблице по итогам сезона-2019/20

В Лондоне проходит процесс по иску Джонни Деппа. Актер судится с таблоидом The Sun, заявившем, что Депп избивал экс-супругу Эмбер Хёрд. Актер отрицает все обвинения и утверждает, что жертва — он сам

33 тысячи человек пострадали от наводнения в индийском штате Ассам

В центре Киева прошла акция в поддержку государственного языка. Акцию организовали в преддверии заседания Верховной Рады. В пятницу депутаты рассмотрят законопроект об отмене обязательного изучения школьных предметов на украинском языке

В Тайваньском парламенте снова подрались депутаты

В Якутии за сутки площадь пожаров увеличилась почти на 100 тысяч гектар в связи с прохождением грозового фронта и обнаружением новых очагов

Торнадо принес сильные разрушения в американский штат Нью-Йорк

В селе Колхалфали Агстафинского района состоялись похороны солдата-срочника Азербайджанской армии, который погиб в ходе боев, на товузском направлении азербайджано-армянской госграницы

Два человека погибли из-за последствий сильнейшего дождя, прошедшего над Сицилией