Картинки дня: 17 июля 2020 года, пятница

Мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Вильярреал» в 37-м туре чемпионата Испании по футболу и гарантировал себе первое место в турнирной таблице по итогам сезона-2019/20
В Лондоне проходит процесс по иску Джонни Деппа. Актер судится с таблоидом The Sun, заявившем, что Депп избивал экс-супругу Эмбер Хёрд. Актер отрицает все обвинения и утверждает, что жертва — он сам
33 тысячи человек пострадали от наводнения в индийском штате Ассам
В центре Киева прошла акция в поддержку государственного языка. Акцию организовали в преддверии заседания Верховной Рады. В пятницу депутаты рассмотрят законопроект об отмене обязательного изучения школьных предметов на украинском языке
В Тайваньском парламенте снова подрались депутаты
В Якутии за сутки площадь пожаров увеличилась почти на 100 тысяч гектар в связи с прохождением грозового фронта и обнаружением новых очагов
Торнадо принес сильные разрушения в американский штат Нью-Йорк
В селе Колхалфали Агстафинского района состоялись похороны солдата-срочника Азербайджанской армии, который погиб в ходе боев, на товузском направлении азербайджано-армянской госграницы
Два человека погибли из-за последствий сильнейшего дождя, прошедшего над Сицилией