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Картинки дня: 19 июля 2020 года, воскресенье

Демонстрант в костюме Бэтмена выступает в поддержку президента Бразилии Жаира Больсонаро перед Кафедральным собором Бразилиа.

Человек поджигает чучело демона Гантакарны, чтобы уничтожить зло и изгнать духов во время религиозного праздника в Непале.

Нью-йоркский полицейский был ранен после попытки задержать протестующего, пытающегося измазать краской фреску возле Башни Трампа на Пятой авеню в Манхэттене.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует президента Франции Эммануэля Макрона ударом локтя во время встречи на полях первого очного саммита ЕС после вспышки COVID-19.

Обнаженный демонстрант лег на проезжую часть во время акции протеста против расового неравенства в Портленде, США.

Льюис Хэмилтон из Mercedes выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1".

Пляж в Барселоне после того, как власти Каталонии смягчили ограничительные меры в связи с коронавирусом.

Президент Турции Тайип Эрдоган посетил Собор Святой Софии в Стамбуле, после того, как он вновь стал мечетью.

Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма отдали свои голоса на избирательном участке во время парламентских выборов в Дамаске.
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