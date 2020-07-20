Картинки дня: 20 июля 2020 года, понедельник

Комета C/2020 или "Neowise" видна в небе Франции над замком Ортенбург, недалеко от Шервиллера.

Китайский художник из Шанхая устроил перфоманс, посвященный вспышке COVID-19.

В городе Ричмонде на конную статую Джона Ли спроецировали портрет пионера движения за гражданские права Джона Льюиса.

Рэпер Канье Уэст провел первый митинг в поддержку своей президентской компании в городе Северный Чарльстон.

Ракета H-2A с зондом Hope, разработанная Космическим центром Мохаммеда бен Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах для исследования Марса, стартовала со площадки Космического центра Танегасима в Японии.

Оливье Жиру из «Челси» забил первый гол в матче полуфинала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» против «Челси».

Индийские дети купаются в озере в жаркий день в Калькутте, Индия.

Канцлер Германии Ангела Меркель покидает встречу на саммите ЕС.

В Китайском городе Хэфэе после сильных дождей вышло из берегов озеро Чао, жители покидают свои дома во время наводнения.