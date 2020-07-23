Картинки дня: 23 июля 2020 года, четверг

Французский модный дом Dior представил свою новую круизную коллекцию на взлетно-посадочной полосе в итальянском городе Лечче. Впервые с начала пандемии показ прошел вживую, но без зрителей.

В парке развлечений в Йонгине, Южная Корея, семилетняя самка панды Ай Бао родила детеныша.

В Греции из-за сильной жары начались лесные пожары.

"Ливерпуль" на своем поле со счетом 5:3 обыграл лондонский "Челси" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Глава Управления по делам религий Турции Али Эрбас наблюдает, как Собор Святой Софии переделывают в мечеть.

Полиция ликвидировала автономную зону мэрии на Манхеттене в Нью-Йорке, рабочие удаляют граффити в поддержку движения BLM.

Российского историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью, этапируют после судебного заседания в Петрозаводске.

Пассажирский Boeing 747 авиакомпании Qantas в последний раз вылетел из аэропорта Сиднея (Австралия), оставив на прощание в небе рисунок в виде кенгуру.

В Китае, с космодрома Вэньчан к Марсу отправилась ракета Long March 5 Y-4, несущая беспилотный зонд миссии Tianwen-1.