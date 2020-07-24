Картинки дня: 24 июля 2020 года, пятница

Немецкие кинологи со своими питомцами – армейскими овчарками – на полигоне во время учений.

Из Грант-парка в Чикаго убирают статую Христофора Колумба.

Девушка делает селфи с автопортретом голландского живописца Рембрандта во время предварительного просмотра фильма "Рембрандт Рихтеру" в аукционном доме Sotheby's в Лондоне.

Мусульмане Стамбула на пятничной молитве перед большой мечетью Святой Софии, впервые после того, как она была вновь объявлена мечетью, до этого здесь 86 лет был музей.

В Токио заработали часы обратного отсчета Олимпийских игр, которые были перенесены на 2021 год из-за вспышки коронавирусной болезни.

В Дубае открылся первый аквапарк для собак.

В Гамбурге судят 93-летнего немца Бруно Д. за то, что он был охранником СС в концентрационном лагере Штуттхоф близ Гданьска в Польше.

Президент США Дональд Трамп в день открытия высшей бейсбольной лиги устроил прием для молодых бейсболистов и поиграл в бейсбол на лужайке перед Белым домом.

В Мехико после вспышки коронавируса постепенно открываются рестораны. Для соблюдения посетителями социальной дистанции за столики кафе посадили плюшевых медведей.