Картинки дня: 27 июля 2020 года, понедельник
Китаец выкрикивает патриотические лозунги у здания консульства США в Чэнду.
Похороны в Алабаме чернокожего конгрессмена и борца за права Джона Льюиса.
Занятия кайт-серфингом на острове Лефкада, Греция.
Футболисты английского клуба Астон Вилла радуются после окончания матча, результат которого позволил клубу остаться в Премьер-лиге.
В России прошли морские парады в честь Дня ВМФ.
Полицейский во время беспорядков в Портленде, США.
В Израиле прошел очередной день акций протеста против против Биньямина Нетаньяху, который стал фигурантом коррупционного скандала.
Участник пикета в защиту американских полицейских в Чикаго.
В США при пустых трибунах стартовал регулярный сезон Главной Лиги Бейсбола.
Последние новости на утро 27 июля 2020: Врачи назвали болезнь, повышающую риск смерти от коронавируса в 12 раз