Картинки дня: 27 июля 2020 года, понедельник

Китаец выкрикивает патриотические лозунги у здания консульства США в Чэнду.

Похороны в Алабаме чернокожего конгрессмена и борца за права Джона Льюиса.

Занятия кайт-серфингом на острове Лефкада, Греция.

Футболисты английского клуба Астон Вилла радуются после окончания матча, результат которого позволил клубу остаться в Премьер-лиге.

В России прошли морские парады в честь Дня ВМФ.

Полицейский во время беспорядков в Портленде, США.

В Израиле прошел очередной день акций протеста против против Биньямина Нетаньяху, который стал фигурантом коррупционного скандала.

Участник пикета в защиту американских полицейских в Чикаго.

В США при пустых трибунах стартовал регулярный сезон Главной Лиги Бейсбола.