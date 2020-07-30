Картинки дня: 31 июля 2020 года, пятница

Тысячи трудовых мигрантов на переполненном пароме покидают Дакку, Бангладеш, отправляясь домой перед мусульманскими праздниками.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оседлал мотоцикл сельской полиции.

НАСА успешно запустило к марсу новейший марсоход и специальный вертолет для исследования Красной планеты.

В американском Портленде антифашисты не спешат покидать места противостояния с полицией.

Противовирусная обработка улиц в индийском городе Мумбаи.

Уличный рисунок на злобу дня в столице Филиппин городе Манила.

Мобильный пункт по взятию анализа на коронавирус в городе Берген, Германия.

В Калифорнии новые граждане США приносят присягу не выходя из автомобиля из-за пандемии коронавируса.

Сторонники президента Дональда Трампа приветствуют его во время посещения штата Техас.