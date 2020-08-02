Картинки дня: 3 августа 2020 года, понедельник

Британец Льюис Хэмилтон с жестом после победы в Гран-при Великобритании класса автогонок Формула-1.
В Мехико родственникам новорожденных позволяют посмотреть на малышей при помощи специального изолированного помещения.
Криштиану Роналду с трофеем победителя Серии А итальянского футбола, который он завоевал в составе "Ювентуса".
Болельщики лондонского футбольного клуба "Арсенал" радуются победе своей команды в Кубке Англии.
В Берлине прошел многотысячный митинг за скорейшее снятие ряда ограничений пандемии коронавируса, наложенных на бизнес.
В Южной Корее болельщиков пустили на трибуны футбольных стадионов при соблюдении безопасного расстояния друг от друга.
Протестующие в американском Портленде жгут флаг США.
В канадском Торонто после очередного ослабления карантина заработали фитнесс-клубы.
Мальчик совершает сальто на пляже в Палермо, юг Италии.