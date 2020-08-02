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Картинки дня: 3 августа 2020 года, понедельник

Британец Льюис Хэмилтон с жестом после победы в Гран-при Великобритании класса автогонок Формула-1.

В Мехико родственникам новорожденных позволяют посмотреть на малышей при помощи специального изолированного помещения.

Криштиану Роналду с трофеем победителя Серии А итальянского футбола, который он завоевал в составе "Ювентуса".

Болельщики лондонского футбольного клуба "Арсенал" радуются победе своей команды в Кубке Англии.

В Берлине прошел многотысячный митинг за скорейшее снятие ряда ограничений пандемии коронавируса, наложенных на бизнес.

В Южной Корее болельщиков пустили на трибуны футбольных стадионов при соблюдении безопасного расстояния друг от друга.

Протестующие в американском Портленде жгут флаг США.

В канадском Торонто после очередного ослабления карантина заработали фитнесс-клубы.

Мальчик совершает сальто на пляже в Палермо, юг Италии.
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