Картинки дня: 4 августа 2020 года, вторник

Традиционный фестиваль балетного мастерства в шотландском Эдинбурге в этом году пришлось проводить онлайн и с участием лишь местных артистов.
В итальянском городе Генуя открыли новый мост, построенный на месте старого, который обрушился в августе 2018 года и унес жизни более 40 человек.
Развалины древних Афин на фоне полной Луны.
В рамках учения ВМФ России "Океанский щит – 2020" в Калининградской области прошла высадка морского десанта на необорудованное побережье.
Бойцы украинского спецназа СБУ выводят из здания банка в Киеве террориста, угрожавшего взрывом бомбы.
Власти столицы Филиппин объявили о повторном введении снятых было мер карантина.
Более двадцати человек погибли в результате атаки боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) на тюрьму в Афганистане.
На Таймс Сквер вышли сторонники протестного движения в Гонконге.
Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно приводнился в Мексиканском заливе.