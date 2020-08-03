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Картинки дня: 4 августа 2020 года, вторник

Традиционный фестиваль балетного мастерства в шотландском Эдинбурге в этом году пришлось проводить онлайн и с участием лишь местных артистов.

В итальянском городе Генуя открыли новый мост, построенный на месте старого, который обрушился в августе 2018 года и унес жизни более 40 человек.

Развалины древних Афин на фоне полной Луны.

В рамках учения ВМФ России "Океанский щит – 2020" в Калининградской области прошла высадка морского десанта на необорудованное побережье.

Бойцы украинского спецназа СБУ выводят из здания банка в Киеве террориста, угрожавшего взрывом бомбы.

Власти столицы Филиппин объявили о повторном введении снятых было мер карантина.

Более двадцати человек погибли в результате атаки боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) на тюрьму в Афганистане.

На Таймс Сквер вышли сторонники протестного движения в Гонконге.

Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно приводнился в Мексиканском заливе.
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