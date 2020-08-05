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Картинки дня: 5 августа 2020 года, среда

Мужчина переходит на руках улицу на одном из перекрестков Киева.

Герцогиня Кэмбриджская Кейтлин ознакомилась с работой благотворительной организации, помогающей малообеспеченным семьям воспитывать маленьких детей.

Жительница Нью-Йорка укрывается от ветра тропического тайфуна "Исайас", добравшегося до восточного побережья США.

Мощный взрыв прогремел вечером в порту Бейрута. Взрывная волна повредила половину зданий в городе, погибли десятки человек.

Туристка фотографируется на лавандовом поле в Иклфорде, Британия.

Австралийские военные обнаружили троих пропавших три дня назад моряков на необитаемом острове в Микронезии благодаря надписи SOS, которую они оставили на берегу.

В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах.

Индийский солдат выглядывает из ограждений КПП в первую годовщину отмены автономии штата Кашмир.

Мужчина толкает свой велосипед по полноводным улицам индийского Мумбаи в сезон дождей.
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