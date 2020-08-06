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Картинки дня: 6 августа 2020 года, четверг

ReutersReutersReuters
Пол одной из мечетей Бейрута усыпан стеклом после взрыва в порту города.

Пол одной из мечетей Бейрута усыпан стеклом после взрыва в порту города.

Фото: REUTERS

Главный элеватор Бейрута устоял после мощного взрыва в гавани города.

Главный элеватор Бейрута устоял после мощного взрыва в гавани города.

Фото: REUTERS

Футболисты английского клуба Фулхэм празднуют повышение в Премьер-лигу.

Футболисты английского клуба Фулхэм празднуют повышение в Премьер-лигу.

Фото: REUTERS

Фото с фигурой Дональда Трампа на празднике урожая в Ставропольском крае.

Фото с фигурой Дональда Трампа на празднике урожая в Ставропольском крае.

Фото: REUTERS

Снимок порта Бейрута из космоса до и после разрушительного взрыва.

Снимок порта Бейрута из космоса до и после разрушительного взрыва.

Фото: REUTERS

Зрители наблюдают за выступлением танцоров из автомобиля в Израиле.

Зрители наблюдают за выступлением танцоров из автомобиля в Израиле.

Фото: REUTERS

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на закладке в городе Айодхья храма Рам Джанмабхуми.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на закладке в городе Айодхья храма Рам Джанмабхуми.

Фото: REUTERS

Баскетболисты опустились на колено перед началом игры Национальной баскетбольной ассоциации.

Баскетболисты опустились на колено перед началом игры Национальной баскетбольной ассоциации.

Фото: REUTERS

Игры сезона Главной лиги бейсбола проходят без зрителей, но это не сказывается на зрелищности поединков.

Игры сезона Главной лиги бейсбола проходят без зрителей, но это не сказывается на зрелищности поединков.

Фото: REUTERS