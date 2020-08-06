Картинки дня: 6 августа 2020 года, четверг

Пол одной из мечетей Бейрута усыпан стеклом после взрыва в порту города.
Фото: REUTERS
Главный элеватор Бейрута устоял после мощного взрыва в гавани города.
Фото: REUTERS
Футболисты английского клуба Фулхэм празднуют повышение в Премьер-лигу.
Фото: REUTERS
Фото с фигурой Дональда Трампа на празднике урожая в Ставропольском крае.
Фото: REUTERS
Снимок порта Бейрута из космоса до и после разрушительного взрыва.
Фото: REUTERS
Зрители наблюдают за выступлением танцоров из автомобиля в Израиле.
Фото: REUTERS
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на закладке в городе Айодхья храма Рам Джанмабхуми.
Фото: REUTERS
Баскетболисты опустились на колено перед началом игры Национальной баскетбольной ассоциации.
Фото: REUTERS
Игры сезона Главной лиги бейсбола проходят без зрителей, но это не сказывается на зрелищности поединков.
Фото: REUTERS