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Картинки дня: 7 августа 2020 года, пятница

ReutersReutersReuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил место взрыва в порту Бейрута.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил место взрыва в порту Бейрута.

Посетители в одном из баров Токио выпивают в специальных противовирусных колпаках.

Посетители в одном из баров Токио выпивают в специальных противовирусных колпаках.

Одно из зданий, разрушенное мощным взрывом в Бейруте.

Одно из зданий, разрушенное мощным взрывом в Бейруте.

Мальчик играет с водой фонтана в жаркий день в Брюсселе, Бельгия.

Мальчик играет с водой фонтана в жаркий день в Брюсселе, Бельгия.

Житель Бейрута спит под открытым небом. В городе разрушены сотни зданий.

Житель Бейрута спит под открытым небом. В городе разрушены сотни зданий.

Избранный президент Польши Анджей Дуда принес присягу в парламенте страны.

Избранный президент Польши Анджей Дуда принес присягу в парламенте страны.

Волонтеры раздают домашнюю птицу, предоставленную "Красным крестом", в Донецке.

Волонтеры раздают домашнюю птицу, предоставленную "Красным крестом", в Донецке.

Вид на порт Бейрута после мощного взрыва, произошедшего во вторник вечером.

Вид на порт Бейрута после мощного взрыва, произошедшего во вторник вечером.

Власти столицы Филиппин ввели строгий карантин на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом.

Власти столицы Филиппин ввели строгий карантин на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом.