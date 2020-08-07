Картинки дня: 7 августа 2020 года, пятница

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил место взрыва в порту Бейрута.
Посетители в одном из баров Токио выпивают в специальных противовирусных колпаках.
Одно из зданий, разрушенное мощным взрывом в Бейруте.
Мальчик играет с водой фонтана в жаркий день в Брюсселе, Бельгия.
Житель Бейрута спит под открытым небом. В городе разрушены сотни зданий.
Избранный президент Польши Анджей Дуда принес присягу в парламенте страны.
Волонтеры раздают домашнюю птицу, предоставленную "Красным крестом", в Донецке.
Вид на порт Бейрута после мощного взрыва, произошедшего во вторник вечером.
Власти столицы Филиппин ввели строгий карантин на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом.