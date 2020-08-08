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Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Владимир ВеленгуринВладимир ВеленгуринВладимирВеленгурин
Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте

Спасатели МЧС России продолжают свою работу в разрушенном от взрыва Бейруте