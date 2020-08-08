Картинки дня: 8 августа 2020 года, суббота

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой «Лиона» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей, за счет гола забитого на чужом поле, в четвертьфинал вышел французский клуб