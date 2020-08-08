Картинки дня: 8 августа 2020 года, суббота

В Петербурге состоялся пятый международный фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP». Заплыв собрал сотни участников, проплывших на досках в карнавальных костюмах
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой «Лиона» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей, за счет гола забитого на чужом поле, в четвертьфинал вышел французский клуб
Лебедь наблюдает за пловцом на озере в Гайд парке в Лондоне
Реактор энергоблока 1 Белорусской АЭС в Гродненской области начал загружаться ядерным топливом, что означает старт операций по его физическому пуску
Самолет индийской авиакомпании Air India, прибывший из Дубая, приземлился в аэропорту города Кожикоде и выкатился с полосы. Погибло более 20 человек
Тысячи жителей Южной Кореи вынужденно покинули свои дома из-за сильнейшего наводнения. Муссонные дожди не прекращаются уже полтора месяца
Количество погибших из-за взрыва в порту Бейрута увеличилось до 158 человек. Аварийные службы продолжают разбирать завалы
Завтра в Белоруссии пройдут выборы президента
Президент Украины Зеленский посетил Донбасс