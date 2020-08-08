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Картинки дня: 8 августа 2020 года, суббота

ReutersReutersReuters
В Петербурге состоялся пятый международный фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP». Заплыв собрал сотни участников, проплывших на досках в карнавальных костюмах

В Петербурге состоялся пятый международный фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP». Заплыв собрал сотни участников, проплывших на досках в карнавальных костюмах

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой «Лиона» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей, за счет гола забитого на чужом поле, в четвертьфинал вышел французский клуб

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой «Лиона» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей, за счет гола забитого на чужом поле, в четвертьфинал вышел французский клуб

Лебедь наблюдает за пловцом на озере в Гайд парке в Лондоне

Лебедь наблюдает за пловцом на озере в Гайд парке в Лондоне

Реактор энергоблока 1 Белорусской АЭС в Гродненской области начал загружаться ядерным топливом, что означает старт операций по его физическому пуску

Реактор энергоблока 1 Белорусской АЭС в Гродненской области начал загружаться ядерным топливом, что означает старт операций по его физическому пуску

Самолет индийской авиакомпании Air India, прибывший из Дубая, приземлился в аэропорту города Кожикоде и выкатился с полосы. Погибло более 20 человек

Самолет индийской авиакомпании Air India, прибывший из Дубая, приземлился в аэропорту города Кожикоде и выкатился с полосы. Погибло более 20 человек

Тысячи жителей Южной Кореи вынужденно покинули свои дома из-за сильнейшего наводнения. Муссонные дожди не прекращаются уже полтора месяца

Тысячи жителей Южной Кореи вынужденно покинули свои дома из-за сильнейшего наводнения. Муссонные дожди не прекращаются уже полтора месяца

Количество погибших из-за взрыва в порту Бейрута увеличилось до 158 человек. Аварийные службы продолжают разбирать завалы

Количество погибших из-за взрыва в порту Бейрута увеличилось до 158 человек. Аварийные службы продолжают разбирать завалы

Завтра в Белоруссии пройдут выборы президента

Завтра в Белоруссии пройдут выборы президента

Президент Украины Зеленский посетил Донбасс

Президент Украины Зеленский посетил Донбасс