Картинки дня: 9 августа 2020 года, воскресенье

В Бейруте митинг с требованиями отправить правительство в отставку собрал тысячи человек. Почти сразу он перерос в массовые столкновения. Люди забрасывали полицейских камнями и петардами, те в ответ применяли гранаты со слезоточивым газом
В Крыму в эти выходные проходит фестиваль воздухоплавания
На пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро прошла акция памяти жертв коронавируса COVID-19
Из-за жаркой погоды англичане массово отправились на пляжи
В Японии проходят памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки Нагасаки
"Бавария" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, обыграв "Челси" со счетом 7:1 по сумме двух игр
Сингапур отмечает День независимости республики
Белоруссия сегодня выбирает президента страны
На автодроме «Сильверстоун» завершилась квалификация Гран-при 70-летия Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас