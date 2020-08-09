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Картинки дня: 9 августа 2020 года, воскресенье

ReutersReutersReuters
В Бейруте митинг с требованиями отправить правительство в отставку собрал тысячи человек. Почти сразу он перерос в массовые столкновения. Люди забрасывали полицейских камнями и петардами, те в ответ применяли гранаты со слезоточивым газом

В Бейруте митинг с требованиями отправить правительство в отставку собрал тысячи человек. Почти сразу он перерос в массовые столкновения. Люди забрасывали полицейских камнями и петардами, те в ответ применяли гранаты со слезоточивым газом

В Крыму в эти выходные проходит фестиваль воздухоплавания

В Крыму в эти выходные проходит фестиваль воздухоплавания

На пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро прошла акция памяти жертв коронавируса COVID-19

На пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро прошла акция памяти жертв коронавируса COVID-19

Из-за жаркой погоды англичане массово отправились на пляжи

Из-за жаркой погоды англичане массово отправились на пляжи

В Японии проходят памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки Нагасаки

В Японии проходят памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки Нагасаки

"Бавария" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, обыграв "Челси" со счетом 7:1 по сумме двух игр

"Бавария" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, обыграв "Челси" со счетом 7:1 по сумме двух игр

Сингапур отмечает День независимости республики

Сингапур отмечает День независимости республики

Белоруссия сегодня выбирает президента страны

Белоруссия сегодня выбирает президента страны

На автодроме «Сильверстоун» завершилась квалификация Гран-при 70-летия Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас

На автодроме «Сильверстоун» завершилась квалификация Гран-при 70-летия Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас