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Картинки дня: 10 августа 2020 года, понедельник

ReutersReutersReuters
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при 70-летия "Формулы-1" в Великобритании

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при 70-летия "Формулы-1" в Великобритании

До 3 тысяч верующих могли заразиться коронавирусом COVID-19 во время первого намаза в стамбульской Айя-Софии. По последним данным, из 350 тысяч первых посетителей мечети как минимум тысяча была с явными симптомами ковида

До 3 тысяч верующих могли заразиться коронавирусом COVID-19 во время первого намаза в стамбульской Айя-Софии. По последним данным, из 350 тысяч первых посетителей мечети как минимум тысяча была с явными симптомами ковида

Протесты в Минске после закрытия избирательных участков на президентских выборах переросли в беспорядки

Протесты в Минске после закрытия избирательных участков на президентских выборах переросли в беспорядки

В США в окрестностях Гранд-каньона бушуют лесные пожары. Снимок сделан в штате Колорадо

В США в окрестностях Гранд-каньона бушуют лесные пожары. Снимок сделан в штате Колорадо

235 мигрантов пытались попасть в Великобританию через пролив Ла-Манш. Для этого они использовали 17 лодок. Их перехватила британская береговая охрана и пограничная служба

235 мигрантов пытались попасть в Великобританию через пролив Ла-Манш. Для этого они использовали 17 лодок. Их перехватила британская береговая охрана и пограничная служба

Беспорядки в центре Бейрута продолжаются. Демонстранты требуют отставки правительства и роспуска парламента

Беспорядки в центре Бейрута продолжаются. Демонстранты требуют отставки правительства и роспуска парламента

Сильные дожди привели к серьезному наводнению в греческом городе Салоники. Десятки домов пострадали

Сильные дожди привели к серьезному наводнению в греческом городе Салоники. Десятки домов пострадали

Рекордная для августа жаркая погода - местами выше 35 градусов по Цельсию - установилась в Бельгии

Рекордная для августа жаркая погода - местами выше 35 градусов по Цельсию - установилась в Бельгии

Несколько десятков граждан устроили пикет у здания посольства Белоруссии в Киеве с требованием разрешить им проголосовать на выборах президента страны, несмотря на официальное закрытие избирательного участка

Несколько десятков граждан устроили пикет у здания посольства Белоруссии в Киеве с требованием разрешить им проголосовать на выборах президента страны, несмотря на официальное закрытие избирательного участка