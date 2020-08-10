Картинки дня: 10 августа 2020 года, понедельник

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при 70-летия "Формулы-1" в Великобритании
До 3 тысяч верующих могли заразиться коронавирусом COVID-19 во время первого намаза в стамбульской Айя-Софии. По последним данным, из 350 тысяч первых посетителей мечети как минимум тысяча была с явными симптомами ковида
Протесты в Минске после закрытия избирательных участков на президентских выборах переросли в беспорядки
В США в окрестностях Гранд-каньона бушуют лесные пожары. Снимок сделан в штате Колорадо
235 мигрантов пытались попасть в Великобританию через пролив Ла-Манш. Для этого они использовали 17 лодок. Их перехватила британская береговая охрана и пограничная служба
Беспорядки в центре Бейрута продолжаются. Демонстранты требуют отставки правительства и роспуска парламента
Сильные дожди привели к серьезному наводнению в греческом городе Салоники. Десятки домов пострадали
Рекордная для августа жаркая погода - местами выше 35 градусов по Цельсию - установилась в Бельгии
Несколько десятков граждан устроили пикет у здания посольства Белоруссии в Киеве с требованием разрешить им проголосовать на выборах президента страны, несмотря на официальное закрытие избирательного участка