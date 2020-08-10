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Пока спасатели МЧС России работают на опасных завалах и лечат нуждающихся, жители Бейрута приводят в порядок пострадавшие районы города

Владимир ВеленгуринВладимир ВеленгуринВладимирВеленгурин