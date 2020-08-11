Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

Картинки дня: 11 августа 2020 года, вторник

ReutersReutersReuters
Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил пепел на высоту пяти километров Это четвертое извержение за последние 3 дня

Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил пепел на высоту пяти километров Это четвертое извержение за последние 3 дня

Гроза бушевала минувшей ночью над деловым районом Шанхая

Гроза бушевала минувшей ночью над деловым районом Шанхая

В Париже ношение защитных масок на улице стало обязательным в людных местах

В Париже ношение защитных масок на улице стало обязательным в людных местах

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» в матче 1/4 финала Лиги Европы за счет гола с пенальти в дополнительное время. Как итог, "Манчестер" пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Вулверхэмптон" — "Севилья"

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» в матче 1/4 финала Лиги Европы за счет гола с пенальти в дополнительное время. Как итог, "Манчестер" пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Вулверхэмптон" — "Севилья"

Акции протеста после объявления результатов выборов президента Белоруссии продолжились и минувшей ночью

Акции протеста после объявления результатов выборов президента Белоруссии продолжились и минувшей ночью

В Пакистане отменили большинство карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса,

В Пакистане отменили большинство карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса,

В Бейруте продолжаются поисково-спасательные работы после взрыва в порту

В Бейруте продолжаются поисково-спасательные работы после взрыва в порту

Япония направит специалистов для ликвидации разлива нефтепродуктов у Маврикия. Японский танкер сел на мель в прибрежной зоне острова 26 июля, после чего судно получило пробоину

Япония направит специалистов для ликвидации разлива нефтепродуктов у Маврикия. Японский танкер сел на мель в прибрежной зоне острова 26 июля, после чего судно получило пробоину

Протесты не стихают в Ливане. Под давлением в отставку ушло местное правительство

Протесты не стихают в Ливане. Под давлением в отставку ушло местное правительство