Картинки дня: 11 августа 2020 года, вторник

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» в матче 1/4 финала Лиги Европы за счет гола с пенальти в дополнительное время. Как итог, "Манчестер" пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Вулверхэмптон" — "Севилья"