Картинки дня: 11 августа 2020 года, вторник

Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил пепел на высоту пяти километров Это четвертое извержение за последние 3 дня
Гроза бушевала минувшей ночью над деловым районом Шанхая
В Париже ношение защитных масок на улице стало обязательным в людных местах
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» в матче 1/4 финала Лиги Европы за счет гола с пенальти в дополнительное время. Как итог, "Манчестер" пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Вулверхэмптон" — "Севилья"
Акции протеста после объявления результатов выборов президента Белоруссии продолжились и минувшей ночью
В Пакистане отменили большинство карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса,
В Бейруте продолжаются поисково-спасательные работы после взрыва в порту
Япония направит специалистов для ликвидации разлива нефтепродуктов у Маврикия. Японский танкер сел на мель в прибрежной зоне острова 26 июля, после чего судно получило пробоину
Протесты не стихают в Ливане. Под давлением в отставку ушло местное правительство