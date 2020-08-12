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Картинки дня: 12 августа 2020 года, среда

ReutersReutersReuters
Индия готовится отметить праздник Джанмаштами - день рождения Лорда Кришны

Индия готовится отметить праздник Джанмаштами - день рождения Лорда Кришны

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио посетил китайский район Чайнатаун на Манхэттене, посетил местный ресторанчик и купил мороженое

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио посетил китайский район Чайнатаун на Манхэттене, посетил местный ресторанчик и купил мороженое

Сегодня достигнет пика активности метеорный поток Персеиды, считающийся самым ярким звездопадом года

Сегодня достигнет пика активности метеорный поток Персеиды, считающийся самым ярким звездопадом года

Вулкан Синабунг, расположенный на севере острова Суматра, покрыл окрестности толстым слоем пепла

Вулкан Синабунг, расположенный на севере острова Суматра, покрыл окрестности толстым слоем пепла

В Бразилии бушуют лесные пожары. Пламя подбирается вплотную к заповеднику живой природы, расположенному на этой территории. Работу пожарным затрудняет жаркая погода и ветер

В Бразилии бушуют лесные пожары. Пламя подбирается вплотную к заповеднику живой природы, расположенному на этой территории. Работу пожарным затрудняет жаркая погода и ветер

На Маврикии введен режим ЧС из-за разлива нефти из севшего на мель японского танкера MV Wakashio

На Маврикии введен режим ЧС из-за разлива нефти из севшего на мель японского танкера MV Wakashio

В Минске третью ночь подряд проходят протесты несогласных с итогами выборов президента

В Минске третью ночь подряд проходят протесты несогласных с итогами выборов президента

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса. Первые партии препарата выпустят в течение двух недель

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса. Первые партии препарата выпустят в течение двух недель

Президента США Дональда Трампа внезапно увела с пресс-конференции охрана. Через несколько минут он вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома

Президента США Дональда Трампа внезапно увела с пресс-конференции охрана. Через несколько минут он вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома

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