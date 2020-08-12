Картинки дня: 12 августа 2020 года, среда

Индия готовится отметить праздник Джанмаштами - день рождения Лорда Кришны
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио посетил китайский район Чайнатаун на Манхэттене, посетил местный ресторанчик и купил мороженое
Сегодня достигнет пика активности метеорный поток Персеиды, считающийся самым ярким звездопадом года
Вулкан Синабунг, расположенный на севере острова Суматра, покрыл окрестности толстым слоем пепла
В Бразилии бушуют лесные пожары. Пламя подбирается вплотную к заповеднику живой природы, расположенному на этой территории. Работу пожарным затрудняет жаркая погода и ветер
На Маврикии введен режим ЧС из-за разлива нефти из севшего на мель японского танкера MV Wakashio
В Минске третью ночь подряд проходят протесты несогласных с итогами выборов президента
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса. Первые партии препарата выпустят в течение двух недель
Президента США Дональда Трампа внезапно увела с пресс-конференции охрана. Через несколько минут он вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома