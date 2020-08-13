Картинки дня: 13 августа 2020 года, четверг

ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв "Аталанту" со счетом 2:1
Сезон охоты на куропаток открылся в Британии
В Минске продолжаются протесты против результатов президентских выборов
В Германии стоит жаркая погода. Граждане по возможности стараются проводить время у воды
У берегов Маврикия специалисты продолжают ликвидировать последствия разлива нефти. При этом, трещины на корпусе японского танкера, севшего на мель у берегов острова, продолжают увеличиваться
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Чехию...и первым делом выпил пива
Продолжаются работы по ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего в порту Бейрута
Из-за проливных дождей в столице Йемена обрушились несколько зданий
На майдане Независимости в Киеве прошла акция в поддержку протестов в Белоруссии