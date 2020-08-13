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Картинки дня: 13 августа 2020 года, четверг

ReutersReutersReuters
ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв "Аталанту" со счетом 2:1

ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв "Аталанту" со счетом 2:1

Сезон охоты на куропаток открылся в Британии

Сезон охоты на куропаток открылся в Британии

В Минске продолжаются протесты против результатов президентских выборов

В Минске продолжаются протесты против результатов президентских выборов

В Германии стоит жаркая погода. Граждане по возможности стараются проводить время у воды

В Германии стоит жаркая погода. Граждане по возможности стараются проводить время у воды

У берегов Маврикия специалисты продолжают ликвидировать последствия разлива нефти. При этом, трещины на корпусе японского танкера, севшего на мель у берегов острова, продолжают увеличиваться

У берегов Маврикия специалисты продолжают ликвидировать последствия разлива нефти. При этом, трещины на корпусе японского танкера, севшего на мель у берегов острова, продолжают увеличиваться

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Чехию...и первым делом выпил пива

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Чехию...и первым делом выпил пива

Продолжаются работы по ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего в порту Бейрута

Продолжаются работы по ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего в порту Бейрута

Из-за проливных дождей в столице Йемена обрушились несколько зданий

Из-за проливных дождей в столице Йемена обрушились несколько зданий

На майдане Независимости в Киеве прошла акция в поддержку протестов в Белоруссии

На майдане Независимости в Киеве прошла акция в поддержку протестов в Белоруссии

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