Картинки дня: 14 августа 2020 года, пятница

В Рио-де-Жанейро провели дезинфекцию статуи Христа во время пандемии коронавируса COVID-19
Медведь спасается от жары в бассейне. Снимок сделан в римском зоопарке
"Лейпциг" впервые вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв "Атлетико" со счетом 2:1
Земляне еще несколько дней смогут любоваться самым ярким "звездопадом" этого лета - метеоритным потоком Персеиды
В Калифорнии лесной пожар распространяется на новые территории. Порывистый ветер и жаркая погода способствуют распространению огня. Этот пожар стал самым смертоностным в штате - уже погибло 44 человека
Ликвидация последствий разлива топлива у берегов Маврикия займёт несколько десятков лет - так оценили масштаб бедствия в "Фонде дикой природы"
Военные учения Народной милиции прошли в Донецкой Народной Республике
После страшного взрыва в Бейруте потихоньку начинает налаживаться мирная жизнь
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