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14 августа 2020 15:48
В Бейруте завершил работу Полевой госпиталь МЧС
Владимир Веленгурин
Владимир
Веленгурин
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Более 700 жителей Бейрута принял аэромобильный госпиталь МЧС России за десять дней работы
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