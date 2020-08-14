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В Бейруте завершил работу Полевой госпиталь МЧС

Владимир ВеленгуринВладимир ВеленгуринВладимирВеленгурин
Более 700 жителей Бейрута принял аэромобильный госпиталь МЧС России за десять дней работы

Более 700 жителей Бейрута принял аэромобильный госпиталь МЧС России за десять дней работы

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