Картинки дня: 17 августа 2020 года, понедельник

Британец Льюис Хэмилтон подбрасывает в воздух главный приз Гран-при Испании в классе автогонок Формула-1.
В Минске прошла самая массовая в современной истории Белоруссии политическая акция - на улицы столицы вышли десятки тысяч сторонников оппозиции.
Молния над мемориалом Джорджа Флойда в Миннесоте.
Израильские силы ПРО успешно перехватили две ракеты, пущенные из сектора Газа.
Непогода над бейсбольным полем в Баффало, где игры Главной лиги бейсбола проходят без зрителей.
Премьер-министр Борис Джонсон на чествовании ветеранов Второй Мировой Войны в День победы над империалистической Японией.
Французский клуб "Лион" пробился в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в упорном матче "Манчестер сити".
Участница акции поддержки белорусской оппозиции в Санкт-Петербурге.