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Картинки дня: 17 августа 2020 года, понедельник

Британец Льюис Хэмилтон подбрасывает в воздух главный приз Гран-при Испании в классе автогонок Формула-1.

Британец Льюис Хэмилтон подбрасывает в воздух главный приз Гран-при Испании в классе автогонок Формула-1.

В Минске прошла самая массовая в современной истории Белоруссии политическая акция - на улицы столицы вышли десятки тысяч сторонников оппозиции.

В Минске прошла самая массовая в современной истории Белоруссии политическая акция - на улицы столицы вышли десятки тысяч сторонников оппозиции.

Молния над мемориалом Джорджа Флойда в Миннесоте.

Молния над мемориалом Джорджа Флойда в Миннесоте.

Израильские силы ПРО успешно перехватили две ракеты, пущенные из сектора Газа.

Израильские силы ПРО успешно перехватили две ракеты, пущенные из сектора Газа.

Непогода над бейсбольным полем в Баффало, где игры Главной лиги бейсбола проходят без зрителей.

Непогода над бейсбольным полем в Баффало, где игры Главной лиги бейсбола проходят без зрителей.

Премьер-министр Борис Джонсон на чествовании ветеранов Второй Мировой Войны в День победы над империалистической Японией.

Премьер-министр Борис Джонсон на чествовании ветеранов Второй Мировой Войны в День победы над империалистической Японией.

Французский клуб "Лион" пробился в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в упорном матче "Манчестер сити".

Французский клуб "Лион" пробился в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в упорном матче "Манчестер сити".

Участница акции поддержки белорусской оппозиции в Санкт-Петербурге.

Участница акции поддержки белорусской оппозиции в Санкт-Петербурге.

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