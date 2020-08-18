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Картинки дня: 18 августа 2020 года, вторник

ReutersReutersReuters
Житель Бейрута сидит в своей квартире, пострадавшей от мощного взрыва в порту города.

Житель Бейрута сидит в своей квартире, пострадавшей от мощного взрыва в порту города.

Скутер проносится по улицам столицы Индии в дождливый день.

Скутер проносится по улицам столицы Индии в дождливый день.

В Минске на улицы вновь вышли несогласные с итогами президентских выборов, к которым присоединились рабочие крупнейших заводов города.

В Минске на улицы вновь вышли несогласные с итогами президентских выборов, к которым присоединились рабочие крупнейших заводов города.

В Германии при соблюдении мер по профилактике коронавируса начался учебный год в школах.

В Германии при соблюдении мер по профилактике коронавируса начался учебный год в школах.

Центральные районы Токио вновь опустели из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Центральные районы Токио вновь опустели из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В Индонезии отпраздновали 75-ую годовщину независимости.

В Индонезии отпраздновали 75-ую годовщину независимости.

Фермер, проживающий в районе бассейна Амазонки в Бразилии, борется с огнем лесного пожара на подступах к своему жилищу.

Фермер, проживающий в районе бассейна Амазонки в Бразилии, борется с огнем лесного пожара на подступах к своему жилищу.

В Бангкоке проходят крупнейшие с 2014 года акции политического протеста.

В Бангкоке проходят крупнейшие с 2014 года акции политического протеста.

Промывание глаз участнику столкновений левых активистов и защитников памятника солдатам Конфедерации в штате Джорджия, США.

Промывание глаз участнику столкновений левых активистов и защитников памятника солдатам Конфедерации в штате Джорджия, США.

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