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Картинки дня: 19 августа 2020 года, среда

ReutersReutersReuters
Палестинец подсвечивает себе фонарем после отключения электроэнергии в секторе Газа.

Палестинец подсвечивает себе фонарем после отключения электроэнергии в секторе Газа.

Фото: REUTERS

Бельгийка Марлин Горле собрала коллекцию из более чем сотни садовых гномиков.

Бельгийка Марлин Горле собрала коллекцию из более чем сотни садовых гномиков.

Фото: REUTERS

Образец современного актуального искусства на улицах Лондона.

Образец современного актуального искусства на улицах Лондона.

Фото: REUTERS

Так выглядит дом известного ливанского дизайнера Эли Сааб после взрыва в порту города.

Так выглядит дом известного ливанского дизайнера Эли Сааб после взрыва в порту города.

Фото: REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани на торжествах по случаю Дня независимости страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани на торжествах по случаю Дня независимости страны.

Фото: REUTERS

Демократы США провели свой предвыборный съезд в онлайн-формате.

Демократы США провели свой предвыборный съезд в онлайн-формате.

Фото: REUTERS

В Долине смерти, штат Калифорния, зафиксировали температурный рекорд - термометр нагрелся до почти 55 градусов Цельсия.

В Долине смерти, штат Калифорния, зафиксировали температурный рекорд - термометр нагрелся до почти 55 градусов Цельсия.

Фото: REUTERS

Массовые протесты с требованием отставки правительства прошли в Таиланде.

Массовые протесты с требованием отставки правительства прошли в Таиланде.

Фото: REUTERS

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