Картинки дня: 19 августа 2020 года, среда

Палестинец подсвечивает себе фонарем после отключения электроэнергии в секторе Газа.
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Бельгийка Марлин Горле собрала коллекцию из более чем сотни садовых гномиков.
Фото: REUTERS
Образец современного актуального искусства на улицах Лондона.
Фото: REUTERS
Так выглядит дом известного ливанского дизайнера Эли Сааб после взрыва в порту города.
Фото: REUTERS
Президент Афганистана Ашраф Гани на торжествах по случаю Дня независимости страны.
Фото: REUTERS
Демократы США провели свой предвыборный съезд в онлайн-формате.
Фото: REUTERS
В Долине смерти, штат Калифорния, зафиксировали температурный рекорд - термометр нагрелся до почти 55 градусов Цельсия.
Фото: REUTERS
Массовые протесты с требованием отставки правительства прошли в Таиланде.
Фото: REUTERS