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Картинки дня: 20 августа 2020 года, четверг

ReutersReutersReuters
Пассажиры общественного транспорта в столице Филиппин разделены пластиковыми экранами.

Пассажиры общественного транспорта в столице Филиппин разделены пластиковыми экранами.

Служащий храма в индийской Калькутте проводит дезинфекцию.

Служащий храма в индийской Калькутте проводит дезинфекцию.

Палестинцы протестами встретили новости о заключении политического соглашения между ОАЭ и Израилем.

Палестинцы протестами встретили новости о заключении политического соглашения между ОАЭ и Израилем.

Полицейский на месте аварии на скоростном шоссе под Берлином.

Полицейский на месте аварии на скоростном шоссе под Берлином.

Экс-полицейский Джозеф Деанджело, которого обвиняют в 13 убийствах и более 50 изнасилованиях, во время судебного заседания в Калифорнии.

Экс-полицейский Джозеф Деанджело, которого обвиняют в 13 убийствах и более 50 изнасилованиях, во время судебного заседания в Калифорнии.

Жители китайского Уханя отдыхают в бассейне.

Жители китайского Уханя отдыхают в бассейне.

Индейцы Амазонии перекрыли трассу, добиваясь от правительства принятия срочных мер из-за эпидемии коронавируса.

Индейцы Амазонии перекрыли трассу, добиваясь от правительства принятия срочных мер из-за эпидемии коронавируса.

Дети прыгают в воды Нила на окраинах Каира.

Дети прыгают в воды Нила на окраинах Каира.

В Будапеште мост через Дунай подсветили в цвета флага белорусской оппозиции.

В Будапеште мост через Дунай подсветили в цвета флага белорусской оппозиции.

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