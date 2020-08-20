Картинки дня: 20 августа 2020 года, четверг

Пассажиры общественного транспорта в столице Филиппин разделены пластиковыми экранами.
Служащий храма в индийской Калькутте проводит дезинфекцию.
Палестинцы протестами встретили новости о заключении политического соглашения между ОАЭ и Израилем.
Полицейский на месте аварии на скоростном шоссе под Берлином.
Экс-полицейский Джозеф Деанджело, которого обвиняют в 13 убийствах и более 50 изнасилованиях, во время судебного заседания в Калифорнии.
Жители китайского Уханя отдыхают в бассейне.
Индейцы Амазонии перекрыли трассу, добиваясь от правительства принятия срочных мер из-за эпидемии коронавируса.
Дети прыгают в воды Нила на окраинах Каира.
В Будапеште мост через Дунай подсветили в цвета флага белорусской оппозиции.