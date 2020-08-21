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Картинки дня: 21 августа 2020 года, пятница

ReutersReutersReuters
Брат Алексея Навального Олег у больницы в Омске, где известный оппозиционный политик находится в коме после отравления.

Брат Алексея Навального Олег у больницы в Омске, где известный оппозиционный политик находится в коме после отравления.

Работник муниципальных служб поправляет шланг насоса во время дождливого сезона в Дели, Индия.

Работник муниципальных служб поправляет шланг насоса во время дождливого сезона в Дели, Индия.

Китайские студенты отправляются домой из-за введенного австралийскими властями карантина на период пандемии коронавируса.

Китайские студенты отправляются домой из-за введенного австралийскими властями карантина на период пандемии коронавируса.

Сторонники и противники президента США выстроились на дороге по маршруту следования кортежа Трампа.

Сторонники и противники президента США выстроились на дороге по маршруту следования кортежа Трампа.

Солдаты Израиля противостоят палестинцам во время протеста против строительства новых поселений.

Солдаты Израиля противостоят палестинцам во время протеста против строительства новых поселений.

Иран заявил об успешных испытаниях новых ракет, названных в честь убитого бригадного генерала Касема Сулеймани.

Иран заявил об успешных испытаниях новых ракет, названных в честь убитого бригадного генерала Касема Сулеймани.

Огонь лесного пожара добрался до хозяйственной постройки в Калифорнии.

Огонь лесного пожара добрался до хозяйственной постройки в Калифорнии.

Фанаты французского клуба "Лион" во время массового просмотра полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".

Фанаты французского клуба "Лион" во время массового просмотра полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".

Палестинцы сжигают фотографии Дональда Трампа, протестуя против мирного договора Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

Палестинцы сжигают фотографии Дональда Трампа, протестуя против мирного договора Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

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