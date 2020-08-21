Картинки дня: 21 августа 2020 года, пятница

Брат Алексея Навального Олег у больницы в Омске, где известный оппозиционный политик находится в коме после отравления.
Работник муниципальных служб поправляет шланг насоса во время дождливого сезона в Дели, Индия.
Китайские студенты отправляются домой из-за введенного австралийскими властями карантина на период пандемии коронавируса.
Сторонники и противники президента США выстроились на дороге по маршруту следования кортежа Трампа.
Солдаты Израиля противостоят палестинцам во время протеста против строительства новых поселений.
Иран заявил об успешных испытаниях новых ракет, названных в честь убитого бригадного генерала Касема Сулеймани.
Огонь лесного пожара добрался до хозяйственной постройки в Калифорнии.
Фанаты французского клуба "Лион" во время массового просмотра полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".
Палестинцы сжигают фотографии Дональда Трампа, протестуя против мирного договора Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.