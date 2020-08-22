Картинки дня: 22 августа 2020 года, суббота

Армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
В Калифорнии разгорелся крупнейший в истории пожар. Власти штата сообщили о сотнях очагов, за сутки их площадь увеличилась вдвое. Губернатор поручил эвакуировать около 175 тысяч человек
На киностудии Warner Bros в британском Уотфорде возобновились туры "Создавая мир Гарри Поттера"
«Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы (3:2) и в шестой раз выиграла еврокубок. Встреча проходила в Кёльне на арене «Райн Энерги»
Президент США Дональд Трамп посетил церемонию прощания с умершим братом Робертом в Белом доме
В Белоруссии прошли митинги сторонников президента Лукашенко
Ливневые дожди затопили индийскую столицу
Алексея Навального из омской больницы отправили самолетом в Германию
В России началось производство первой в мире вакцины от коронавируса