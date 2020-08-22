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Картинки дня: 22 августа 2020 года, суббота

ReutersReutersReuters
Армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

В Калифорнии разгорелся крупнейший в истории пожар. Власти штата сообщили о сотнях очагов, за сутки их площадь увеличилась вдвое. Губернатор поручил эвакуировать около 175 тысяч человек

В Калифорнии разгорелся крупнейший в истории пожар. Власти штата сообщили о сотнях очагов, за сутки их площадь увеличилась вдвое. Губернатор поручил эвакуировать около 175 тысяч человек

На киностудии Warner Bros в британском Уотфорде возобновились туры "Создавая мир Гарри Поттера"

На киностудии Warner Bros в британском Уотфорде возобновились туры "Создавая мир Гарри Поттера"

«Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы (3:2) и в шестой раз выиграла еврокубок. Встреча проходила в Кёльне на арене «Райн Энерги»

«Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы (3:2) и в шестой раз выиграла еврокубок. Встреча проходила в Кёльне на арене «Райн Энерги»

Президент США Дональд Трамп посетил церемонию прощания с умершим братом Робертом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп посетил церемонию прощания с умершим братом Робертом в Белом доме

В Белоруссии прошли митинги сторонников президента Лукашенко

В Белоруссии прошли митинги сторонников президента Лукашенко

Ливневые дожди затопили индийскую столицу

Ливневые дожди затопили индийскую столицу

Алексея Навального из омской больницы отправили самолетом в Германию

Алексея Навального из омской больницы отправили самолетом в Германию

В России началось производство первой в мире вакцины от коронавируса

В России началось производство первой в мире вакцины от коронавируса

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