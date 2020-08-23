Картинки дня: 23 августа 2020 года, воскресенье

В Смитсоновском национальном зоологическом парке Вашингтона большая панда по кличке Мэй Сянь родила детеныша
Жителям Пекина впервые с января разрешили находиться на улице без маски
Спасатели эвакуировали почти 120 тысяч жителей штата Калифорнии в США из-за лесных пожаров, которые не могут потушить уже 10 дней
В России отметили День Государственного флага
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно
В городе Шарлотта в Северной Каролине произошли беспорядки накануне приезда Дональда Трампа
Коронавирусом заразились более 23 млн человек в мире. По-прежнему самыми пострадавшими от вируса странами остаются США, Бразилия и Индия
На фото: смелый прыжок во Влтаву с моста в Праге
Алексея Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите", где он будет проходить дальнейшее лечение