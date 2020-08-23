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Картинки дня: 23 августа 2020 года, воскресенье

ReutersReutersReuters
В Смитсоновском национальном зоологическом парке Вашингтона большая панда по кличке Мэй Сянь родила детеныша

В Смитсоновском национальном зоологическом парке Вашингтона большая панда по кличке Мэй Сянь родила детеныша

Жителям Пекина впервые с января разрешили находиться на улице без маски

Жителям Пекина впервые с января разрешили находиться на улице без маски

Спасатели эвакуировали почти 120 тысяч жителей штата Калифорнии в США из-за лесных пожаров, которые не могут потушить уже 10 дней

Спасатели эвакуировали почти 120 тысяч жителей штата Калифорнии в США из-за лесных пожаров, которые не могут потушить уже 10 дней

В России отметили День Государственного флага

В России отметили День Государственного флага

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно

В городе Шарлотта в Северной Каролине произошли беспорядки накануне приезда Дональда Трампа

В городе Шарлотта в Северной Каролине произошли беспорядки накануне приезда Дональда Трампа

Коронавирусом заразились более 23 млн человек в мире. По-прежнему самыми пострадавшими от вируса странами остаются США, Бразилия и Индия

Коронавирусом заразились более 23 млн человек в мире. По-прежнему самыми пострадавшими от вируса странами остаются США, Бразилия и Индия

На фото: смелый прыжок во Влтаву с моста в Праге

На фото: смелый прыжок во Влтаву с моста в Праге

Алексея Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите", где он будет проходить дальнейшее лечение

Алексея Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите", где он будет проходить дальнейшее лечение

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