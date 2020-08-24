Картинки дня: 24 августа 2020 года, понедельник

Уникальное крымское розовое озеро Сасык-Сиваш превратилось в модный подиум, где известные российские дизайнеры продемонстрировали свои коллекции
Международный военно-технический форум "Армия-2020" начал свою работу на территории парка Вооруженных сил России "Патриот"
"Бавария" в шестой раз выиграла Лигу чемпионов УЕФА, обыграв ПСЖ со счетом 1:0
Бушующий в Калифорнии лесной пожар, который начался из-за молний и аномальной жары, стал вторым по площади возгорания за всю историю штата
Акции протеста против итогов выборов продолжаются в Минске. Вчера на улицах города собралось около 250 тысяч человек
Автомобильное движение по Тауэрскому мосту в Лондоне было приостановлено на несколько часов из-за поломки подъемного механизма
В Индонезии продолжает извергаться вулкан Синабунг. Накануне он вновь выбросил столб пепла высотой в 2 километра
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков после финального матча Лиги чемпионов
Тропический шторм "Лаура" обрушился на Пуэрто-Рико, Доминикану (на фото) и Гаити, погибли не менее 8 человек