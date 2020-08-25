Картинки дня: 25 августа 2020 года, вторник

Ежегодная школа Санта-Клаусов в Саутваркском соборе в Лондоне вновь начала свою работу
В Казани представили вертолёт премиум-класса «Ансат-Aurus». Именно его в прошлом году осмотрели на "МАКСе" президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган
В Калифорнии продолжают бушевать самые сильные в истории штата лесные пожары
Сотни людей вышли на Таймс-сквер в Нью-Йорке в знак протеста против расстрела Джейкоба Блейка полицией
В Минске в вялотекущем режиме продолжаются протесты против итогов выборов президента
День независимости Украины отметили в Киеве
На юге Филиппин в результате двух взрывов в городе Холо погибли 14 человек, ранения получили 75 человек. Среди них 21 военнослужащий. Самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикле, припаркованном рядом с военным грузовиком
Порядка 60 человек спасено из-под завалов пятиэтажного жилого дома, обрушившегося в индийском штате Махараштра
Вся территория Сирии обесточена из-за взрыва, прогремевшего на газопроводе на юге республики. В результате инцидента из строя вышли три электростанции. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения