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Картинки дня: 25 августа 2020 года, вторник

ReutersReutersReuters
Ежегодная школа Санта-Клаусов в Саутваркском соборе в Лондоне вновь начала свою работу

Ежегодная школа Санта-Клаусов в Саутваркском соборе в Лондоне вновь начала свою работу

В Казани представили вертолёт премиум-класса «Ансат-Aurus». Именно его в прошлом году осмотрели на "МАКСе" президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган

В Казани представили вертолёт премиум-класса «Ансат-Aurus». Именно его в прошлом году осмотрели на "МАКСе" президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган

В Калифорнии продолжают бушевать самые сильные в истории штата лесные пожары

В Калифорнии продолжают бушевать самые сильные в истории штата лесные пожары

Сотни людей вышли на Таймс-сквер в Нью-Йорке в знак протеста против расстрела Джейкоба Блейка полицией

Сотни людей вышли на Таймс-сквер в Нью-Йорке в знак протеста против расстрела Джейкоба Блейка полицией

В Минске в вялотекущем режиме продолжаются протесты против итогов выборов президента

В Минске в вялотекущем режиме продолжаются протесты против итогов выборов президента

День независимости Украины отметили в Киеве

День независимости Украины отметили в Киеве

На юге Филиппин в результате двух взрывов в городе Холо погибли 14 человек, ранения получили 75 человек. Среди них 21 военнослужащий. Самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикле, припаркованном рядом с военным грузовиком

На юге Филиппин в результате двух взрывов в городе Холо погибли 14 человек, ранения получили 75 человек. Среди них 21 военнослужащий. Самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикле, припаркованном рядом с военным грузовиком

Порядка 60 человек спасено из-под завалов пятиэтажного жилого дома, обрушившегося в индийском штате Махараштра

Порядка 60 человек спасено из-под завалов пятиэтажного жилого дома, обрушившегося в индийском штате Махараштра

Вся территория Сирии обесточена из-за взрыва, прогремевшего на газопроводе на юге республики. В результате инцидента из строя вышли три электростанции. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения

Вся территория Сирии обесточена из-за взрыва, прогремевшего на газопроводе на юге республики. В результате инцидента из строя вышли три электростанции. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения

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