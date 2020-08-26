Картинки дня: 26 августа 2020 года, стреда

Швейцарский инженер и пилот Рафаэль Домжан совершил первый в мире прыжок с парашютом c самолета на солнечных батареях. Пилот установил сразу два рекорда: первый прыжок с электрического самолета, и первое "солнечное" свободное падение
Площадь пожаров в Калифорнии выросла до полумиллиона гектаров. В пожарах погибли 7 человек, более 1400 зданий разрушены
Полиция применила слезоточивый газ в отношении протестующих в городе Кенош (штат Висконсин) после ранения полицейскими афроамериканца Джейкоба Блейка
Сильнейшие ливни обрушились на Пакистан, там началось наводнение из-за которогу уже погибли 90 человек
Группа высшего пилотажа "Стрижи" на самолетах МиГ-29 во время динамического показа авиатехники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка"
Болельщики собрались у стадиона "Камп Ноу" с требованием отставки президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу из-за решения Месси покинуть команду
Во время археологических раскопок неподалеку от древнего израильского города Явне обнаружен клад, состоящий из золотых монет. Ученые считают, что возраст находки составляет около 11 веков
На границе Израиля и Ливана начались боевые действия. ЦАХАЛ нанесла удары с воздуха по наблюдательным постам шиитской организации "Хезболлах" на границы с Ливаном. Этот был ответный удар на стрельбу
Сильный шторм бушует у берегов Англии