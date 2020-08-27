Картинки дня: 27 августа 2020 года, четверг

Зоопарк Лос-Анджелеса открылся для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19
Из-за урагана «Лаура», который обрушился на южное побережье Мексиканского залива, без электричества остались 242 тысячи жителей штатов Луизиана и Техас
В США началась новая волна протестов и связанных с ней массовых беспорядков. Эпицентром волнений стал штат Висконсин, а поводом для выступлений граждан послужила стрельба офицеров полиции по темнокожему американцу Джейкобу Блейку
Боссы каталонской "Барселоны" постараются сделать всё, чтобы легенда клуба Лионель Месси не ушёл из команды. На этой неделе 33-летний футболист подал прошение о расторжении контракта
Президент США Дональд Трамп прибыл в Балтимор (штат Мэриленд) на мероприятие в рамках предвыборного общенационального съезда американской Республиканской партии
Honda объявила, что первый серийный электромобиль Honda Е поступит в продажу 30 октября
В Минске продолжаются протесты против результатов президентских выборов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал родителей отправить своих детей в школы, когда они снова откроются в сентябре
Более 70 человек стали жертвами вызванного ливнями наводнения в провинции Парван на востоке Афганистана