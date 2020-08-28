Картинки дня: 28 августа 2020 года, пятница

Ежегодная инвентаризация животных прошла в Лондонском зоопарке
Президент Владимир Путин за рулем Aurus Senat открыл движение на федеральной трассе "Таврида" в Крыму
В Пакистане сильные дожди вызвали наводнения. Улицы превратились в настоящие реки. Серьезно нарушено транспортное сообщение
Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться на пост главы государства
Ураган «Лаура» достиг побережья США. Основной удар пришелся на Луизиану и Техас. Стихия оставила без электроснабжения около 800 тысяч домов. 6 человек погибли
Акция солидарности с протестующими сторонниками оппозиции прошла у костела Святых Симона и Елены в Минске
Экипажи из ДНР и ЛНР провели танковые соревнования в рамках регулярных соревнований военнослужащих различных воинских специальностей "Донецкий натиск"
В штате Висконсин продолжаются беспорядки, после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке по состоянию здоровья