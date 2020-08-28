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Картинки дня: 28 августа 2020 года, пятница

ReutersReutersReuters
Ежегодная инвентаризация животных прошла в Лондонском зоопарке

Ежегодная инвентаризация животных прошла в Лондонском зоопарке

Президент Владимир Путин за рулем Aurus Senat открыл движение на федеральной трассе "Таврида" в Крыму

Президент Владимир Путин за рулем Aurus Senat открыл движение на федеральной трассе "Таврида" в Крыму

В Пакистане сильные дожди вызвали наводнения. Улицы превратились в настоящие реки. Серьезно нарушено транспортное сообщение

В Пакистане сильные дожди вызвали наводнения. Улицы превратились в настоящие реки. Серьезно нарушено транспортное сообщение

Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться на пост главы государства

Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться на пост главы государства

Ураган «Лаура» достиг побережья США. Основной удар пришелся на Луизиану и Техас. Стихия оставила без электроснабжения около 800 тысяч домов. 6 человек погибли

Ураган «Лаура» достиг побережья США. Основной удар пришелся на Луизиану и Техас. Стихия оставила без электроснабжения около 800 тысяч домов. 6 человек погибли

Акция солидарности с протестующими сторонниками оппозиции прошла у костела Святых Симона и Елены в Минске

Акция солидарности с протестующими сторонниками оппозиции прошла у костела Святых Симона и Елены в Минске

Экипажи из ДНР и ЛНР провели танковые соревнования в рамках регулярных соревнований военнослужащих различных воинских специальностей "Донецкий натиск"

Экипажи из ДНР и ЛНР провели танковые соревнования в рамках регулярных соревнований военнослужащих различных воинских специальностей "Донецкий натиск"

В штате Висконсин продолжаются беспорядки, после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии

В штате Висконсин продолжаются беспорядки, после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке по состоянию здоровья

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке по состоянию здоровья

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