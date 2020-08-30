Картинки дня: 30 августа 2020 года, воскресенье

В Лондоне идет подготовка к ежегодному карнавалу Ноттинг-Хилл, который впервые пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса
Президент США Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за урагана «Лаура». Он распорядился об оказании федеральной помощи в дополнение к усилиям штата по восстановлению районов
Британский уличный художник Бэнкси сообщил, что решил профинансировать приобретение судна для спасения мигрантов, которые пытаются добраться из Северной Африки в Европу, из-за бездействия европейских властей
Массовая акция протеста против введенных из-за пандемии коронавируса ограничений прошла в Берлине
Самая знаменитая многодневная велогонка "Тур де Франс" стартовала в Ницце
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир "Мастерса" в Нью-Йорке. Это его 80-й титул в карьере
День памяти защитников Украины отметили в Киеве.
Протестная акция "женский марш" прошла в Минске
13 человек погибли в результате обрушения двухэтажного отеля в провинции Шаньси на севере Китая