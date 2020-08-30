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Картинки дня: 30 августа 2020 года, воскресенье

ReutersReutersReuters
В Лондоне идет подготовка к ежегодному карнавалу Ноттинг-Хилл, который впервые пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса

В Лондоне идет подготовка к ежегодному карнавалу Ноттинг-Хилл, который впервые пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса

Президент США Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за урагана «Лаура». Он распорядился об оказании федеральной помощи в дополнение к усилиям штата по восстановлению районов

Президент США Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за урагана «Лаура». Он распорядился об оказании федеральной помощи в дополнение к усилиям штата по восстановлению районов

Британский уличный художник Бэнкси сообщил, что решил профинансировать приобретение судна для спасения мигрантов, которые пытаются добраться из Северной Африки в Европу, из-за бездействия европейских властей

Британский уличный художник Бэнкси сообщил, что решил профинансировать приобретение судна для спасения мигрантов, которые пытаются добраться из Северной Африки в Европу, из-за бездействия европейских властей

Массовая акция протеста против введенных из-за пандемии коронавируса ограничений прошла в Берлине

Массовая акция протеста против введенных из-за пандемии коронавируса ограничений прошла в Берлине

Самая знаменитая многодневная велогонка "Тур де Франс" стартовала в Ницце

Самая знаменитая многодневная велогонка "Тур де Франс" стартовала в Ницце

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир "Мастерса" в Нью-Йорке. Это его 80-й титул в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир "Мастерса" в Нью-Йорке. Это его 80-й титул в карьере

День памяти защитников Украины отметили в Киеве.

День памяти защитников Украины отметили в Киеве.

Протестная акция "женский марш" прошла в Минске

Протестная акция "женский марш" прошла в Минске

13 человек погибли в результате обрушения двухэтажного отеля в провинции Шаньси на севере Китая

13 человек погибли в результате обрушения двухэтажного отеля в провинции Шаньси на севере Китая

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