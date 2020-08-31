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Картинки дня: 31 августа 2020 года, понедельник

ReutersReutersReuters
Француз Жюлиан Алафилипп стал победителем очередного этапа "Тур-де-Франс".

Француз Жюлиан Алафилипп стал победителем очередного этапа "Тур-де-Франс".

Противники обязательной вакцинации детей вышли на пикет в Бостоне, США.

Противники обязательной вакцинации детей вышли на пикет в Бостоне, США.

Молодой палестинец охлаждается в ручье в жаркий день.

Молодой палестинец охлаждается в ручье в жаркий день.

Воскресенье ознаменовалось очередной многотысячной акцией оппозиции в центре Минска.

Воскресенье ознаменовалось очередной многотысячной акцией оппозиции в центре Минска.

В Черногории в условиях пандемии коронавируса прошли парламентские выборы.

В Черногории в условиях пандемии коронавируса прошли парламентские выборы.

Шииты отпраздновали "Ашуру" традиционными играми в Ираке.

Шииты отпраздновали "Ашуру" традиционными играми в Ираке.

В США оплакивают смерть актера Чедвика Боузмена.

В США оплакивают смерть актера Чедвика Боузмена.

Рио-де-Жанейро. Жена убитого в ходе стычки с полицейскими боевика криминальной группировки у тела мужа.

Рио-де-Жанейро. Жена убитого в ходе стычки с полицейскими боевика криминальной группировки у тела мужа.

Участник протестного шествия против ограничений карантина в Берлине.

Участник протестного шествия против ограничений карантина в Берлине.

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