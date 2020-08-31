Картинки дня: 31 августа 2020 года, понедельник

Француз Жюлиан Алафилипп стал победителем очередного этапа "Тур-де-Франс".
Противники обязательной вакцинации детей вышли на пикет в Бостоне, США.
Молодой палестинец охлаждается в ручье в жаркий день.
Воскресенье ознаменовалось очередной многотысячной акцией оппозиции в центре Минска.
В Черногории в условиях пандемии коронавируса прошли парламентские выборы.
Шииты отпраздновали "Ашуру" традиционными играми в Ираке.
В США оплакивают смерть актера Чедвика Боузмена.
Рио-де-Жанейро. Жена убитого в ходе стычки с полицейскими боевика криминальной группировки у тела мужа.
Участник протестного шествия против ограничений карантина в Берлине.