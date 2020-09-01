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Картинки дня: 1 сентября 2020 года, вторник

ReutersReutersReuters
Традиционный карнавал выходцев из стран Карибского региона в Лондоне был отменен из-за пандемии коронавируса.

Традиционный карнавал выходцев из стран Карибского региона в Лондоне был отменен из-за пандемии коронавируса.

Фото: REUTERS

Участники веломногодневки "Тур де Франс" проносятся по дорогам очередного этапа.

Участники веломногодневки "Тур де Франс" проносятся по дорогам очередного этапа.

Фото: REUTERS

В Омской области в разгаре пора сбора урожая.

В Омской области в разгаре пора сбора урожая.

Фото: REUTERS

Строительство нового магазина компании Apple в Сингапуре.

Строительство нового магазина компании Apple в Сингапуре.

Фото: REUTERS

Пожарные борются с сильным лесным огнем в Красноярском крае.

Пожарные борются с сильным лесным огнем в Красноярском крае.

Фото: REUTERS

Певица Майли Сайрус выступает на церемонии вручения наград MTV VA в Калифорнии.

Певица Майли Сайрус выступает на церемонии вручения наград MTV VA в Калифорнии.

Фото: REUTERS

Участники протестов против полицейской жестокости и расизма в Денвере, США.

Участники протестов против полицейской жестокости и расизма в Денвере, США.

Фото: REUTERS

Французский "Лион" стал победителем женской футбольной Лиги чемпионов, обыграв в финале "Вольфсбург".

Французский "Лион" стал победителем женской футбольной Лиги чемпионов, обыграв в финале "Вольфсбург".

Фото: REUTERS

Полицейские заблокировали участников незаконного рейв-фестиваля в Британии.

Полицейские заблокировали участников незаконного рейв-фестиваля в Британии.

Фото: REUTERS

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