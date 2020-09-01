Картинки дня: 1 сентября 2020 года, вторник

Традиционный карнавал выходцев из стран Карибского региона в Лондоне был отменен из-за пандемии коронавируса.
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Участники веломногодневки "Тур де Франс" проносятся по дорогам очередного этапа.
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В Омской области в разгаре пора сбора урожая.
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Строительство нового магазина компании Apple в Сингапуре.
Фото: REUTERS
Пожарные борются с сильным лесным огнем в Красноярском крае.
Фото: REUTERS
Певица Майли Сайрус выступает на церемонии вручения наград MTV VA в Калифорнии.
Фото: REUTERS
Участники протестов против полицейской жестокости и расизма в Денвере, США.
Фото: REUTERS
Французский "Лион" стал победителем женской футбольной Лиги чемпионов, обыграв в финале "Вольфсбург".
Фото: REUTERS
Полицейские заблокировали участников незаконного рейв-фестиваля в Британии.
Фото: REUTERS