Картинки дня: 2 сентября 2020 года, среда

В Тайване продемонстрировали дизайн нового паспорта, на котором больше не будет строчки "Китайская республика".
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Министр экономики Германии демонстрирует график восстановления экономики страны на фоне пандемии.
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Открытие новой сессии парламента Великобритания встретили активисты-экологи, добивающиеся мер в борьбе с изменением климата.
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Дональд Трамп посетил уничтоженные в результате уличных беспорядков магазины в штате Висконсин.
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Гонщики веломногодневки "Тур де Франс" провели очередной этап на фоне горных пейзажей.
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При закрытых дверях и без зрителей стартовал Открытый чемпионат США по Теннису.
Фото: REUTERS
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Ливан, где принял участие в посадке новых кедров.
Фото: REUTERS
Сторонники оппозиции Черногории отпраздновали на улицах результаты выборов в парламент страны.
Фото: REUTERS
За кулисами открывшейся в Киеве Недели высокой моды Украины.
Фото: REUTERS