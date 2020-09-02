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Картинки дня: 2 сентября 2020 года, среда

ReutersReutersReuters
В Тайване продемонстрировали дизайн нового паспорта, на котором больше не будет строчки "Китайская республика".

В Тайване продемонстрировали дизайн нового паспорта, на котором больше не будет строчки "Китайская республика".

Фото: REUTERS

Министр экономики Германии демонстрирует график восстановления экономики страны на фоне пандемии.

Министр экономики Германии демонстрирует график восстановления экономики страны на фоне пандемии.

Фото: REUTERS

Открытие новой сессии парламента Великобритания встретили активисты-экологи, добивающиеся мер в борьбе с изменением климата.

Открытие новой сессии парламента Великобритания встретили активисты-экологи, добивающиеся мер в борьбе с изменением климата.

Фото: REUTERS

Дональд Трамп посетил уничтоженные в результате уличных беспорядков магазины в штате Висконсин.

Дональд Трамп посетил уничтоженные в результате уличных беспорядков магазины в штате Висконсин.

Фото: REUTERS

Гонщики веломногодневки "Тур де Франс" провели очередной этап на фоне горных пейзажей.

Гонщики веломногодневки "Тур де Франс" провели очередной этап на фоне горных пейзажей.

Фото: REUTERS

При закрытых дверях и без зрителей стартовал Открытый чемпионат США по Теннису.

При закрытых дверях и без зрителей стартовал Открытый чемпионат США по Теннису.

Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Ливан, где принял участие в посадке новых кедров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Ливан, где принял участие в посадке новых кедров.

Фото: REUTERS

Сторонники оппозиции Черногории отпраздновали на улицах результаты выборов в парламент страны.

Сторонники оппозиции Черногории отпраздновали на улицах результаты выборов в парламент страны.

Фото: REUTERS

За кулисами открывшейся в Киеве Недели высокой моды Украины.

За кулисами открывшейся в Киеве Недели высокой моды Украины.

Фото: REUTERS

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