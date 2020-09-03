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Картинки дня: 3 сентября 2020 года, четверг

ReutersReutersReuters
Маленькие жители Бангкока играют на окраине города.

Маленькие жители Бангкока играют на окраине города.

Фото: REUTERS

Актриса Тильда Суинтон на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля.

Актриса Тильда Суинтон на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля.

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, согласно данным немецких экспертов, что российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы "Новичок".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, согласно данным немецких экспертов, что российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы "Новичок".

Фото: REUTERS

Анализ на коронавирус на улицах столицы Франции.

Анализ на коронавирус на улицах столицы Франции.

Фото: REUTERS

Кладбище со свежими могилами жертв Ковид19 в Детройте, США.

Кладбище со свежими могилами жертв Ковид19 в Детройте, США.

Фото: REUTERS

Акция экоактивистов, выступающих за решительные действия по борьбе с мировым потеплением, на лужайке в Лондоне.

Акция экоактивистов, выступающих за решительные действия по борьбе с мировым потеплением, на лужайке в Лондоне.

Фото: REUTERS

Палестинка общается с израильским солдатом на месте сноса незаконной палестинской постройки.

Палестинка общается с израильским солдатом на месте сноса незаконной палестинской постройки.

Фото: REUTERS

Соревнования по танковому биатлону на Международных армейских играх под Москвой.

Соревнования по танковому биатлону на Международных армейских играх под Москвой.

Фото: REUTERS

Суд продлил на три месяца арест обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова.

Суд продлил на три месяца арест обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова.

Фото: REUTERS

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