Картинки дня: 3 сентября 2020 года, четверг

Маленькие жители Бангкока играют на окраине города.
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Актриса Тильда Суинтон на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, согласно данным немецких экспертов, что российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы "Новичок".
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Анализ на коронавирус на улицах столицы Франции.
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Кладбище со свежими могилами жертв Ковид19 в Детройте, США.
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Акция экоактивистов, выступающих за решительные действия по борьбе с мировым потеплением, на лужайке в Лондоне.
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Палестинка общается с израильским солдатом на месте сноса незаконной палестинской постройки.
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Соревнования по танковому биатлону на Международных армейских играх под Москвой.
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Суд продлил на три месяца арест обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова.
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