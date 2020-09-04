Картинки дня: 4 сентября 2020 года, четверг

Продолжается престижная веломногодневка "Тур де Франс".
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Президент Палестины Махмуд Аббас демонстрирует карту во время обсуждения мирного договора ОАЭ и Соединенных штатов.
Фото: REUTERS
Модель на Неделе высокой моды в Киеве.
Фото: REUTERS
Полицейские укрываются от толпы после попытки разогнать религиозное шествие в Непале из-за пандемии коронавируса.
Фото: REUTERS
Сборная России по футболу обыграла дома сербов со счетом 3:1 в рамках игр Лиги наций УЕФА.
Фото: REUTERS
Актриса Лотта Вербек на пляже Венецианского кинофестиваля.
Фото: REUTERS
В Минске прошли переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Фото: REUTERS
В Индийском океане в 180 км от берега Шри-Ланки терпит бедствие танкер New Diamond.
Фото: REUTERS
В трех районах Ростовской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров.
Фото: REUTERS