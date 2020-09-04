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Картинки дня: 4 сентября 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
Продолжается престижная веломногодневка "Тур де Франс".

Продолжается престижная веломногодневка "Тур де Франс".

Фото: REUTERS

Президент Палестины Махмуд Аббас демонстрирует карту во время обсуждения мирного договора ОАЭ и Соединенных штатов.

Президент Палестины Махмуд Аббас демонстрирует карту во время обсуждения мирного договора ОАЭ и Соединенных штатов.

Фото: REUTERS

Модель на Неделе высокой моды в Киеве.

Модель на Неделе высокой моды в Киеве.

Фото: REUTERS

Полицейские укрываются от толпы после попытки разогнать религиозное шествие в Непале из-за пандемии коронавируса.

Полицейские укрываются от толпы после попытки разогнать религиозное шествие в Непале из-за пандемии коронавируса.

Фото: REUTERS

Сборная России по футболу обыграла дома сербов со счетом 3:1 в рамках игр Лиги наций УЕФА.

Сборная России по футболу обыграла дома сербов со счетом 3:1 в рамках игр Лиги наций УЕФА.

Фото: REUTERS

Актриса Лотта Вербек на пляже Венецианского кинофестиваля.

Актриса Лотта Вербек на пляже Венецианского кинофестиваля.

Фото: REUTERS

В Минске прошли переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В Минске прошли переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Фото: REUTERS

В Индийском океане в 180 км от берега Шри-Ланки терпит бедствие танкер New Diamond.

В Индийском океане в 180 км от берега Шри-Ланки терпит бедствие танкер New Diamond.

Фото: REUTERS

В трех районах Ростовской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

В трех районах Ростовской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

Фото: REUTERS

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