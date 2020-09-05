Картинки дня: 5 сентября 2020 года, суббота

Восемь российских истребителей поднимались для перехвата трех стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США у наших южных границ
В Венеции стартовал 77-й международный фестиваль. Главная особенность этого года - закрытая от зрителей красная ковровая дорожка
Танкер с 2 миллионами баррелей нефти загорелся у Шри-Ланки
Двое полицейских получили травмы и доставлены в госпиталь в результате беспорядков во время акций протеста в американском городе Рочестер в штате Нью-Йорк
Пятнадцатый фестиваль лэнд-арта "Архстояние" проходит в калужском арт-парке "Никола-Ленивец" в этот уикэнд, а его главной темой стала лень
Более 200 тысяч человек были вынуждены переселиться из прибрежных районов озера Виктория в Уганде и Кении из-за наводнения, вызванного сильными продолжительными ливнями
Фестиваль поклонников ролевой онлайн-игры "World of Warcraft" проходит в эти выходные в Чехии
Сборная Белоруссии по футболу уступила команде Албании в своем стартовом матче в Лиге наций. Встреча группы 4 Лиги С, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 2:0
Спецоборудование спасателей обнаружило признаки жизни под завалами здания в районе Мар Михаил в Бейруте, разрушенного в результате мощного взрыва в порту месяц назад