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Картинки дня: 5 сентября 2020 года, суббота

REUTERSREUTERS
Восемь российских истребителей поднимались для перехвата трех стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США у наших южных границ

Восемь российских истребителей поднимались для перехвата трех стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США у наших южных границ

В Венеции стартовал 77-й международный фестиваль. Главная особенность этого года - закрытая от зрителей красная ковровая дорожка

В Венеции стартовал 77-й международный фестиваль. Главная особенность этого года - закрытая от зрителей красная ковровая дорожка

Танкер с 2 миллионами баррелей нефти загорелся у Шри-Ланки

Танкер с 2 миллионами баррелей нефти загорелся у Шри-Ланки

Двое полицейских получили травмы и доставлены в госпиталь в результате беспорядков во время акций протеста в американском городе Рочестер в штате Нью-Йорк

Двое полицейских получили травмы и доставлены в госпиталь в результате беспорядков во время акций протеста в американском городе Рочестер в штате Нью-Йорк

Пятнадцатый фестиваль лэнд-арта "Архстояние" проходит в калужском арт-парке "Никола-Ленивец" в этот уикэнд, а его главной темой стала лень

Пятнадцатый фестиваль лэнд-арта "Архстояние" проходит в калужском арт-парке "Никола-Ленивец" в этот уикэнд, а его главной темой стала лень

Более 200 тысяч человек были вынуждены переселиться из прибрежных районов озера Виктория в Уганде и Кении из-за наводнения, вызванного сильными продолжительными ливнями

Более 200 тысяч человек были вынуждены переселиться из прибрежных районов озера Виктория в Уганде и Кении из-за наводнения, вызванного сильными продолжительными ливнями

Фестиваль поклонников ролевой онлайн-игры "World of Warcraft" проходит в эти выходные в Чехии

Фестиваль поклонников ролевой онлайн-игры "World of Warcraft" проходит в эти выходные в Чехии

Сборная Белоруссии по футболу уступила команде Албании в своем стартовом матче в Лиге наций. Встреча группы 4 Лиги С, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 2:0

Сборная Белоруссии по футболу уступила команде Албании в своем стартовом матче в Лиге наций. Встреча группы 4 Лиги С, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 2:0

Спецоборудование спасателей обнаружило признаки жизни под завалами здания в районе Мар Михаил в Бейруте, разрушенного в результате мощного взрыва в порту месяц назад

Спецоборудование спасателей обнаружило признаки жизни под завалами здания в районе Мар Михаил в Бейруте, разрушенного в результате мощного взрыва в порту месяц назад

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