Картинки дня: 6 сентября 2020 года, воскресенье

Полиция американского Портленда, где уже более трех месяцев не утихают беспорядки, сообщила о задержании 27 участников демонстрации у здания портлендской ассоциации полиции
Несколько катеров затонули на озере Трэвис в штате Техас во время лодочного парада в поддержку президента страны Дональда Трампа
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Джеффри-Джоном Вулфом, и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису
В Стамбуле вновь распахнул свои двери после карантина океанариум
Пожар, вспыхнувший на нефтяном танкере New Diamond у берегов Шри-Ланки, удалось локализовать. На борту судна находились 23 члена экипажа, один из них ранен
Мальчик и лошадь на арт-объекте Игоря Шелковского "Красный лес" в рамках фестиваля ленд-арта "Архстояние - 2020" в деревне Никола-Ленивец
Австрийский пловец Йозеф Корбел попытался установить мировой рекорд, находясь в кабине, заполненной льдом
В Минске продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента
Юго-западная часть Японии перенесла удар тайфуна "Майсак". Он вызвал масштабные перебои в подаче электроэнергии в регионе, пострадали более 20 человек