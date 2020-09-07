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Картинки дня: 7 сентября 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Французский пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1"

Французский пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1"

На Федюхиных высотах в рамках Крымского военно-исторического фестиваля прошла реконструкция штурма Севастопольской крепости

На Федюхиных высотах в рамках Крымского военно-исторического фестиваля прошла реконструкция штурма Севастопольской крепости

Тайфун "Хайшен" принес сильные дожди и ураганный ветер в Южную Корею

Тайфун "Хайшен" принес сильные дожди и ураганный ветер в Южную Корею

Российская сборная обыграла команду Венгрии в матче футбольной Лиги наций. Матч завершился со счетом 2:3. Россияне вели 3:0, однако соперникам удалось отыграть два мяча во втором тайме

Российская сборная обыграла команду Венгрии в матче футбольной Лиги наций. Матч завершился со счетом 2:3. Россияне вели 3:0, однако соперникам удалось отыграть два мяча во втором тайме

Джокович дисквалифицирован за агрессивное поведение. В матче четвёртого круга турнира с испанцем Пабло Карреньо-Бустой он отбросил мяч и попал в женщину-арбитра

Джокович дисквалифицирован за агрессивное поведение. В матче четвёртого круга турнира с испанцем Пабло Карреньо-Бустой он отбросил мяч и попал в женщину-арбитра

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов

В центре Минска прошел протестный марш. В нем приняли участие более 100 тысяч человек

В центре Минска прошел протестный марш. В нем приняли участие более 100 тысяч человек

В Пакистане отметили День национальной обороны

В Пакистане отметили День национальной обороны

В немецком Вуппертале прошел турнир по футболу среди нудистов

В немецком Вуппертале прошел турнир по футболу среди нудистов

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