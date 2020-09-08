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Картинки дня: 8 сентября 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси впервые вернулся на тренировочную базу после решения остаться в клубе

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси впервые вернулся на тренировочную базу после решения остаться в клубе

Столкновения митингующих с полицией произошли на акции протеста в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк)

Столкновения митингующих с полицией произошли на акции протеста в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк)

По меньшей мере 108 человек получили травмы на юго-западе Японии в результате воздействия мощного тайфуна "Хайшэнь"

По меньшей мере 108 человек получили травмы на юго-западе Японии в результате воздействия мощного тайфуна "Хайшэнь"

Один из крупнейших в мире городской фестиваль West Indian-American Day Parade – костюмированное шествие выходцев из Карибских стран- из-за пандемии прошел в Нью-Йорке в он-лайн режиме

Один из крупнейших в мире городской фестиваль West Indian-American Day Parade – костюмированное шествие выходцев из Карибских стран- из-за пандемии прошел в Нью-Йорке в он-лайн режиме

В Калифорния общая площадь природных пожаров за текущий 2020 год достигла отметки 881,4 тысячи гектаров, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений в штате

В Калифорния общая площадь природных пожаров за текущий 2020 год достигла отметки 881,4 тысячи гектаров, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений в штате

Активисты экологического движения Extinction Rebellion заблокировали улицу в центре Варшавы

Активисты экологического движения Extinction Rebellion заблокировали улицу в центре Варшавы

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала турнира он переиграл представителя США Френсиса Тиафо

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала турнира он переиграл представителя США Френсиса Тиафо

Новый учебный год начался в школах Мадрида в условиях пандемии коронавируса COVID-19

Новый учебный год начался в школах Мадрида в условиях пандемии коронавируса COVID-19

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Глава МИД России прибыл в Дамаск с официальным визитом впервые с февраля 2012 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Глава МИД России прибыл в Дамаск с официальным визитом впервые с февраля 2012 года

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