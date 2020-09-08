Картинки дня: 8 сентября 2020 года, вторник

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси впервые вернулся на тренировочную базу после решения остаться в клубе
Столкновения митингующих с полицией произошли на акции протеста в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк)
По меньшей мере 108 человек получили травмы на юго-западе Японии в результате воздействия мощного тайфуна "Хайшэнь"
Один из крупнейших в мире городской фестиваль West Indian-American Day Parade – костюмированное шествие выходцев из Карибских стран- из-за пандемии прошел в Нью-Йорке в он-лайн режиме
В Калифорния общая площадь природных пожаров за текущий 2020 год достигла отметки 881,4 тысячи гектаров, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений в штате
Активисты экологического движения Extinction Rebellion заблокировали улицу в центре Варшавы
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала турнира он переиграл представителя США Френсиса Тиафо
Новый учебный год начался в школах Мадрида в условиях пандемии коронавируса COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Глава МИД России прибыл в Дамаск с официальным визитом впервые с февраля 2012 года