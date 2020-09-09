Картинки дня: 9 сентября 2020 года, среда

В Лондоне на пешеходной улице Карнаби открылся магазин, посвящённый группе The Rolling Stones. Участники группы отметили, что улица, ранее считавшаяся центром «свингующего Лондона» и независимой моды и всегда ассоциировалась с настоящим рок-н-роллом
После 40-градусной жары снежная буря обрушилась на американский штат Колорадо. Дороги и дома завалило снегом. По данным синоптиков, это ещё только начало. В ближайшее время буря принесёт заморозки и сильный ветер
Возникший минувшей ночью пожар уничтожил крупный лагерь мигрантов в Мориа на греческом острове Лесбос, без жилья остались проживавшие там 12,5 тысяч человек
Индия продолжает размещать военных, технику и авиацию вдоль границы с Китаем после новых столкновений в провинции Ладакх
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита на Кипр встретился с президентом республики Никосом Анастасиадисом
Памятные мероприятия прошли на Саур-Могиле в честь 77-й годовщины освобождения Донбасса от фашистских захватчиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам в Минске
В столице Афганистана, в Кабуле, совершено покушение на первого вице-президента Амруллу Салеха. В результате взрыва погибли 10 человек, как минимум столько же пострадали, сам чиновник отделался ожогами лица и рук