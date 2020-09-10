Картинки дня: 10 сентября 2020 года, четверг

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США
В штате Орегон пожарами охвачены более 90 тысяч гектаров леса. Из-за множества очагов огня и смога небо над городом Салем и соседними с ним поселениями стало кроваво-красным
В Берлинской клинике «Шарите» усилена охрана блогера Алексея Навального, который уже пришел в себя и начал говорить
В Индии работают мобильные лаборатории по тестированию на коронавирус
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встал на колено перед чернокожим ребенком во время посещения Детройта в рамках предвыборной поездки
Экологи провели в Лондоне акцию против изменения климата
Предаукционный показ топ-лотов осенних торгов Christie's прошел в Лондоне. Среди прочих лотов были и картины Пикассо
На острове Лесбос сгорел крупнейший в Греции центр приема мигрантов. Там находятся 12,8 тысячи человек. Причиной мог стать поджог. Пожар произошел вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере
Индия продолжает размещать военных вдоль границы с Китаем после новых столкновений в провинции Ладакх