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Картинки дня: 11 сентября 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
Один из самых крупных и редких бриллиантов в мире, который ювелиры называют «безупречным белым бенгальским огнем», будет выставлен на аукционе Sotheby's в октябре

Один из самых крупных и редких бриллиантов в мире, который ювелиры называют «безупречным белым бенгальским огнем», будет выставлен на аукционе Sotheby's в октябре

Детеныши берберийского льва, появившиеся на свет 5 июля в зоопарке чешского города Двур-Кралове-над-Лабем впервые были представлены посетителям

Детеныши берберийского льва, появившиеся на свет 5 июля в зоопарке чешского города Двур-Кралове-над-Лабем впервые были представлены посетителям

Иранские военные начали ежегодные учения в Персидском заливе недалеко от стратегического водного пути Ормузского пролива

Иранские военные начали ежегодные учения в Персидском заливе недалеко от стратегического водного пути Ормузского пролива

Первый магазин Apple Store на воде открылся в Сингапуре

Первый магазин Apple Store на воде открылся в Сингапуре

В порту Бейрута, пострадавшем от взрыва в августе, произошел пожар, причиной которого стало возгорание на одном из складов с машинным маслом и покрышками

В порту Бейрута, пострадавшем от взрыва в августе, произошел пожар, причиной которого стало возгорание на одном из складов с машинным маслом и покрышками

Прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию истребителей Rafale, поставленных Францией для ВВС Индии

Прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию истребителей Rafale, поставленных Францией для ВВС Индии

Не менее 500 тысяч человек эвакуированы в американском штате Орегон из-за природных пожаров

Не менее 500 тысяч человек эвакуированы в американском штате Орегон из-за природных пожаров

В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Имена жертв будут транслироваться прожекторами по всей площади и в прямом эфире

В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Имена жертв будут транслироваться прожекторами по всей площади и в прямом эфире

Франция и Германия предложили странам ЕС принять 400 мигрантов с Лесбоса, где 9 сентября произошел сильный пожар

Франция и Германия предложили странам ЕС принять 400 мигрантов с Лесбоса, где 9 сентября произошел сильный пожар

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