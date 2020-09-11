Картинки дня: 11 сентября 2020 года, пятница

Один из самых крупных и редких бриллиантов в мире, который ювелиры называют «безупречным белым бенгальским огнем», будет выставлен на аукционе Sotheby's в октябре
Детеныши берберийского льва, появившиеся на свет 5 июля в зоопарке чешского города Двур-Кралове-над-Лабем впервые были представлены посетителям
Иранские военные начали ежегодные учения в Персидском заливе недалеко от стратегического водного пути Ормузского пролива
Первый магазин Apple Store на воде открылся в Сингапуре
В порту Бейрута, пострадавшем от взрыва в августе, произошел пожар, причиной которого стало возгорание на одном из складов с машинным маслом и покрышками
Прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию истребителей Rafale, поставленных Францией для ВВС Индии
Не менее 500 тысяч человек эвакуированы в американском штате Орегон из-за природных пожаров
В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Имена жертв будут транслироваться прожекторами по всей площади и в прямом эфире
Франция и Германия предложили странам ЕС принять 400 мигрантов с Лесбоса, где 9 сентября произошел сильный пожар