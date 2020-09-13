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Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Актриса и режиссер Ксения Зуева у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма Алексея Камынина "Хандра" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Актриса и режиссер Ксения Зуева у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма Алексея Камынина "Хандра" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Съемочная группа фильма Алексея Камынина (в центре) "Хандра" перед премьерой у Зимнего кинотеатра в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Съемочная группа фильма Алексея Камынина (в центре) "Хандра" перед премьерой у Зимнего кинотеатра в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Актриса Чулпан Хаматова.

Актриса Чулпан Хаматова.

Актёр Юрий Борисов у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма Алексея Камынина "Хандра" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Актёр Юрий Борисов у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма Алексея Камынина "Хандра" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Режиссёр-мультипликатор, сценарист, преподаватель ВГИКа, художественный руководитель школы-студии "ШАР", Народный артист РФ Андрей Хржановский во время интервью в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Режиссёр-мультипликатор, сценарист, преподаватель ВГИКа, художественный руководитель школы-студии "ШАР", Народный артист РФ Андрей Хржановский во время интервью в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Режиссер Алексей Камынин (на первом плане) со съемочной группой фильма "Хандра" перед премьерой в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Режиссер Алексей Камынин (на первом плане) со съемочной группой фильма "Хандра" перед премьерой в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Актрисы Актриса Александра Черкасова-Служитель, Анна Слю, режиссер Лана Влади и актриса Наталия Чумбуридзе (слева направо) у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма Алексея Камынина "Хандра" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Актрисы Актриса Александра Черкасова-Служитель, Анна Слю, режиссер Лана Влади и актриса Наталия Чумбуридзе (слева направо) у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма Алексея Камынина "Хандра" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

Второй день работы фестиваля "Кинотавр"

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