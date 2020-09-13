Актриса и режиссер Ксения Зуева у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма Алексея Камынина "Хандра" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Второй день работы фестиваля "Кинотавр"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Второй день работы фестиваля "Кинотавр"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Съемочная группа фильма Алексея Камынина (в центре) "Хандра" перед премьерой у Зимнего кинотеатра в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Второй день работы фестиваля "Кинотавр"
Актриса Чулпан Хаматова.
Актёр Юрий Борисов у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма Алексея Камынина "Хандра" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Режиссёр-мультипликатор, сценарист, преподаватель ВГИКа, художественный руководитель школы-студии "ШАР", Народный артист РФ Андрей Хржановский во время интервью в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Режиссер Алексей Камынин (на первом плане) со съемочной группой фильма "Хандра" перед премьерой в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Актрисы Актриса Александра Черкасова-Служитель, Анна Слю, режиссер Лана Влади и актриса Наталия Чумбуридзе (слева направо) у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма Алексея Камынина "Хандра" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Второй день работы фестиваля "Кинотавр"
Второй день работы фестиваля "Кинотавр"
Второй день работы фестиваля "Кинотавр"