Контрольные прокаты по фигурному катания 2020-2021

Александра Трусова приятно удивила болельщиков отличной спортивной формой.
Евгения Медведева неплохо исполнила короткую программу, но по собственному признанию, над произвольной еще надо работать.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Во время прокатов канадский тренер Брайан Орсер был на связи с Евгенией Медведевой по телефону. На старт Евгения выходила самостоятельно, без тренерской «группы поддержки».
Как выяснилось, короткую программу Софья Самодурова катала с температурой.
Короткую программу Елизавета Туктамышева откатала под музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна.
Болельщиков интересовало, почему Алина Загитова не принимает участия в контрольных прокатах.
Короткую программу Алена Косторная откатала на уколах.
«Тим Тутберидзе» и «Тим Плющенко»: практически два клана из «Ромео и Джульетты» - Капулетти и Монтекки.
За карантин Камила Валиева выросла на 4 саниметра.
Анна Щербакова как всегда каталась со «знаком качества».
Первое появление Этери Тутберидзе на публике в новом сезоне.
Парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов взорвали зрительный зал своими программами.
Евгений Плющенко и Алексей Мишин: когда-то ученик и тренер, а теперь коллеги.
TeamTutberidze в «странном составе» с Евгением Плющенко и Сергеем Розановым.