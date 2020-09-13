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Контрольные прокаты по фигурному катания 2020-2021

Михаил ФРОЛОВМихаил ФРОЛОВ
Александра Трусова приятно удивила болельщиков отличной спортивной формой.

Александра Трусова приятно удивила болельщиков отличной спортивной формой.

Евгения Медведева неплохо исполнила короткую программу, но по собственному признанию, над произвольной еще надо работать.

Евгения Медведева неплохо исполнила короткую программу, но по собственному признанию, над произвольной еще надо работать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время прокатов канадский тренер Брайан Орсер был на связи с Евгенией Медведевой по телефону. На старт Евгения выходила самостоятельно, без тренерской «группы поддержки».

Во время прокатов канадский тренер Брайан Орсер был на связи с Евгенией Медведевой по телефону. На старт Евгения выходила самостоятельно, без тренерской «группы поддержки».

Как выяснилось, короткую программу Софья Самодурова катала с температурой.

Как выяснилось, короткую программу Софья Самодурова катала с температурой.

Короткую программу Елизавета Туктамышева откатала под музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна.

Короткую программу Елизавета Туктамышева откатала под музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна.

Болельщиков интересовало, почему Алина Загитова не принимает участия в контрольных прокатах.

Болельщиков интересовало, почему Алина Загитова не принимает участия в контрольных прокатах.

Короткую программу Алена Косторная откатала на уколах.

Короткую программу Алена Косторная откатала на уколах.

«Тим Тутберидзе» и «Тим Плющенко»: практически два клана из «Ромео и Джульетты» - Капулетти и Монтекки.

«Тим Тутберидзе» и «Тим Плющенко»: практически два клана из «Ромео и Джульетты» - Капулетти и Монтекки.

За карантин Камила Валиева выросла на 4 саниметра.

За карантин Камила Валиева выросла на 4 саниметра.

Анна Щербакова как всегда каталась со «знаком качества».

Анна Щербакова как всегда каталась со «знаком качества».

Первое появление Этери Тутберидзе на публике в новом сезоне.

Первое появление Этери Тутберидзе на публике в новом сезоне.

Парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов взорвали зрительный зал своими программами.

Парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов взорвали зрительный зал своими программами.

Евгений Плющенко и Алексей Мишин: когда-то ученик и тренер, а теперь коллеги.

Евгений Плющенко и Алексей Мишин: когда-то ученик и тренер, а теперь коллеги.

TeamTutberidze в «странном составе» с Евгением Плющенко и Сергеем Розановым.

TeamTutberidze в «странном составе» с Евгением Плющенко и Сергеем Розановым.

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