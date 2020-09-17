Картинки дня: 17 сентября 2020 года, четверг

Фестиваль света проходит в эти дни в Берлине
Тренировка новобранцев полиции ХАМАСа в секторе Газа
Ураган обрушился на южные штаты США. Салли — восемнадцатый по счету шторм в Атлантике с начала года, и восьмой ураган, достигший Соединенных Штатов. Ущерб от него может составить до $3 млрд
Ухань принял первый международный авиарейс после восьми месяцев перерыва из-за пандемии
Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира серии "Мастерс" в Риме, обыграв Катерину Синякову из Чехии
Жители индийского Бхопала провели обряд "Тарпан" в последний день религиозного фестиваля "Питру Пакша"
Протест сотрудников японской компании-производителя шин Bridgestone против закрытия завода во французском Бетюне
Вакцинация добровольцев в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса проходит в Москве
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил с визитом Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко